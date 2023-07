Al 32 Djocoil risultato, al 42 arriva il pareggio dell'Hellas con Mboula (assist di Djuric)... Assenti per problemi fisici Darko Lazovic, Alessandro Berardi, Marco Davide, Ajdin Hrustic ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il Genoa ha finalmente trovato il rinforzo per la fascia destra. Dazn riporta che l'arrivo dial Napoli ha sbloccato il passaggio di Zanoli (di proprietà della società partenopea) al Genoa. Il terzino destro arriva al club rossoblù in prestito secco: al tecnico napoletano Garcia ...al Napoli e Zanoli al Genoa, ecco le prime mosse degli azzurri Il terzino oramai ex Verona è pronto a vestirsi d'azzurro fino al 30 giugno 2026. Il calciatore sarà il vice Di Lorenzo per la ...

Faraoni, si sblocca la trattativa: Zanoli verso il Genoa DailyNews 24

Il terzino ex Carpi richiesto dal Genoa: se si chiude per il prestito, Faraoni può sostituirlo in maglia azzurra.Sono giorni decisivi per quel che riguarda il possibile sbarco a Napoli di Marco Davide Faraoni. L'esterno dell'Hellas Verona da settimane è stato individuato come ideale vice ...