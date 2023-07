FantaMbappé

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Kylian Mbappé è sul mercato. Il PSG ha comunicato che è disposto a cederlo, nel caso arrivasse un’offerta all’altezza. I 300 milioni dell’Al Hilal a quanto pare erano stati accettati dalla società ma non dal giocatore, e a un anno dalla scadenza del suo contratto è lecito immaginare ogni scenario. La situazione sembra pazza, ed ecco quindi cinque scenari più o meno pazzi che coinvolgono il futuro Pallone d’Oro. Mbappé al Milan Mbappé è sempre stato molto riservato riguardo ai suoi desideri e sogni. Troppo importante ogni sua parola per rischiare incidenti diplomatici. L’unica cosa che però ripete spesso, e della quale esistono anche foto come prova, è il suo amore per il Milan. «Il mio legame col Milan è speciale», raccontava qualche anno fa, «da piccolo avevo una baby sitter italiana e passavo molto tempo con la sua famiglia, tutti tifosi del Milan. Così grazie a loro anch’io tifavo ...