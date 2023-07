Fantacalcio 2023-2024 | il listone completo dei giocatori | tutti i costi e i valori

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Manca sempre meno all’inizio della Serie A. Tra appena 19 giorni, con esattezza il 19 e sino al 21 agosto, si scenderà in campo con il primo turno delle competizione. La massima serie che verrà si preannuncia interessante e ricca di emozioni e, parallelamente, non mancherà lo sparo d’inizio del fantasy game più amato dagli italiani: il. Tra poco ci saranno le aste per formare le squadre e non si può arrivare impreparati: ecco di seguito dunque, ildicon ie ipubblicato direttamente da La Gazzetta dello Sport. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora...