F1 | un altro trofeo in frantumi La Red Bull rompe la coppa anche a Spa

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ci risiamo. Dopo essere stata vittima della rottura delindirizzato a Max Verstappen nel Gp d’Ungheria della scorsa settimana, in quel caso per colpa di Lando Norris, questa volta la Redha fatto tutto da sola. Nella classifica foto di gruppo dopo la gara, in concomitanza con la doppietta fatta a Spa, nel Gp del Belgio, la scuderia anglo-austriaca, per festeggiare Max Verstappen e Sergio Perez, ha rotto ilricevuto sul podio qualche minuto prima. Not again… pic.twitter.com/qwbjoBkfvZ — Oracle RedRacing (@redracing) July 30, 2023 Il momento di immortalare il successo, poi la fuga dalle prime file per evitare il gavettone dei meccanici appostati sul fondo e il patatrac. Max Verstappen che giunto dall’lato della pit lane urla: “Si è rotto ancora, il ...

... anche perché fa il paio con ilvinto dal fratello nella stessa competizione nel 2017 (in quel caso nella categoria Under 14). Una coincidenza Forse, ma la sensazione è che ci sia dell'. ...Commenta per primo L'8 agosto il Milan giocherà a Monza ilSilvio Berlusconi. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, il giorno dopo ci sarà untest a Milanello contro il Trento per quei giocatori rossoneri che non verranno impiegati ...... la 22enne di Fermo, che a Losanna ha conquistato il suo primoWta, guadagna dodici ... L'primato personale in casa Italia lo firma Lucrezia Stefanini, che grazie ai primi quarti di finale ...

Formula 1, GP Belgio: la Red Bull rompe un altro trofeo a Spa Sky Sport

Era dal 2019, nel torneo di Anversa contro il britannico Andy Murray, che Stan Wawrinka non raggiungeva la finale in un tabellone principale. L'esperto giocatore svizzero ci è riuscito finalmente ...L'ascolano Lorenzo Imbriani conquista il trofeo internazionale di Bodybuilding di Perugia - picenotime.it - IT ...