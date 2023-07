F1 | Pirelli ufficializza le gomme per Zandvoort e Monza dove vedremo una scelta più morbida

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Mentre il Mondiale di Formula Uno 2023 va ufficialmente in vacanza,annuncia leche saranno in dotazione di team e piloti in vista dei due prossimi Gran Premi, ovvero quello di Olanda die quello d’Italia di. L’uno-due che propone il calendario al rientro dalla sosta agostana vedrà allocazioni quanto mai interessanti. Al Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale,ha scelto le seguenti mescole: PZero White Hard C1, PZero Yellow Medium C2 e PZero Red Soft C3, ovvero 3 delle 4 mescole più dure della gamma. Per il Gran Premio d’Italia di, gli pneumatici saranno: PZero White Hard C3, PZero Yellow Medium C4 e PZero Red Soft C5. Sul tracciato disi proseguirà sulla linea tracciata un anno fa. ...