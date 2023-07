F1 | Max Verstappen domina in Belgio ma sul podio accade un qualcosa di assurdo | VIDEO shock

(Di lunedì 31 luglio 2023) Maxhato anche il Gran Premio del. Dopo la gara, sul, è accaduto undi veramente: il. Maxè ormai ad un passo dal record di vittorie consecutive di Sebastian Vettel. L’olandese è salito a quota 8ndo anche in: il tedesco ex Ferrari riuscì a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Dodicesima vittoria di fila per la Red Bull che batte il record della scuderia McLaren del 1988., pur partendo sesto, vince il Gp del Belgio 2023 di Formula 1 , la sua ottava gara di fila. Dietro all'olandese il compagno di squadra Perez , che ritorna sul podio dopo un periodo ...Il podio del Belgio ha origine dalla seconda posizione in qualifica di Charles Leclerc, poi divenuta in pole position a seguito della penalizzazione di. Il monegasco ha spiegato di ...È sempre più difficile pensare che qualcuno possa batterli I duetti via radio al limite del miglior 'Sandra&Raimondo show' trae il suo ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase, stanno ...

La Red Bull ha distrutto il trofeo di Verstappen a Spa: incredibile, è successo di nuovo Fanpage.it

Ultima prova del Mondiale Formula 1 prima della sosta estiva, e anche a Spa-Francorchamps in Belgio, la sceneggiatura è la medesima. Ennesima doppietta della ...Tutti i risultati delle sessioni di prove e l'ordine di arrivo del GP Ungheria 2023, in programma sul circuito dell'Hungaroring ...