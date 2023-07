F1 | GP Olanda 2023 | programma | date | orari e diretta tv

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dopo la pausa estiva, si torna in pista per il tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio dia Zandvoort: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming di questa gara che è quella di casa per il leader incontrastato del Mondiale, Max Verstappen, e che prevedelievemente diversi rispetto al consueto, pur tornando al weekend canonico rispetto a quello stravolto a Spa per la sprint. Scopriamo allora il palinsesto nel dettaglio. Venerdì 25 agosto alle ore 12.30 si terranno le prove libere 1, mentre alle ore 16 ecco le prove libere 2. Sabato 26 agosto alle ore 11.30 inizieranno le prove libere 3 e le qualifiche si terranno invece alle ore 15, mentre la gara non cambia ...

Oltre agli azzurri, delegazioni al gran completo per Francia, Gran Bretagna, Germania, India, Kazakistan, Corea del Sud,, Polonia, Tailandia, Taipei, Turchia e Stato Uniti d'America.Binder chiude il GPal 4° posto dopo la penalità, ma scavalca comunque Zarco nella quarta posizione della classifica: il pilota KTM è distante 80 punti dal leader Pecco. La MotoGP si ferma per ...Una 'pazza idea', i cui esiti sono da valutare. Molto dipenderà dal futuro di Szczesny. La Juve andò già vicino a Donnarumma due estati fa Db Enschede () 15/06/- Nations League / Spagna - Italia / foto Image Sport nella foto: Gianluigi Donnarumma Alfredo Pedullà scrive di un sondaggio della Juventus per il portiere del Psg, Gigio ...

F1, GP Olanda 2023: quando la prossima gara Orari, programma e tv. Si corre a Zandvoort il 27 agosto OA Sport

Battere il Sudafrica per essere certe di proseguire nel cammino Mondiale. E' l'imperativo categorico che risuona nelle orecchie delle giocatrici azzurre, dopo la scoppola presa dalla Svezia. (ANSA) ...Dopo la pausa estiva, si torna in pista per il tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio di Olanda 2023 a Zandvoort: ecco di seguito le informazioni sul program ...