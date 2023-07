F1 | è una Ferrari bipolare Almeno va in vacanza con il sorriso!

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Montagne russe? Altalena? Pendolo? Sceglietela voi la metafora che preferite per questa SF-23, che ha ormai sconfinato nel bipolarismo. In qualche modo, la Rossa attuale riuscirà a essere ricordata per la sua marcatissima incostanza, essendo capace di passare dal ruolo di seconda forza con margine a quello di quarta con distacco (e viceversa) nell’arco di pochi giorni. Il podio ottenuto da Charles Leclerc a Spa-Francorchamps vale parecchio, soprattutto perché arrivato dopo la batosta di Silverstone (annunciata) e quella di Budapest (decisamente meno prevedibile). Così come non era preventivabile trovare un Cavallino Rampante così competitivo in Belgio. Invece, in un 2023 pervaso dalle delusioni, per una voltaha sorpreso in positivo. Ci può essere soddisfazione per il risultato artigliato dal monegasco nelle Ardenne, uno dei migliori dell’anno. Al contempo, non ...