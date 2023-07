F1 | Charles Leclerc | “La stagione per ora non è andata bene Volevamo il titolo | ma abbiamo saputo reagire”

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si è ufficialmente conclusa la prima parte dellanel Mondiale di Formula Uno 2023. 12 sono le gare andate in archivio, 10 quelle che sono ancora da correre. Il leitmotiv di questi primi mesi è stato il dominio senza precedenti di Max Verstappen e della sua Red Bull, mentre in casa Ferrari la delusione su quanto fatto, e non fatto, è latente. Al momento, infatti,è quinto in classifica con 99 punti, mentre Carlos Sainz è settimo con 92. Un totale di 191 punti, quindi ben distanti da Max Verstappen, che comanda la graduatoria a quota 314. Sul fronte dei costruttori, il team di Maranello è la quarta forza del gruppo, inseguendo nell’ordine Aston Martin, Mercedes e la solita Red Bull. Dato che la massima categoria del motorsport è ufficialmente entrata nelle proprie vacanze estive, ci troviamo nel momento ideale ...