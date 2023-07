Everton | colpo in attacco dal Portogallo

In Cileesterno dell'per 2 - 0 sul Coquimbo mentre in Costa Rica successo per lo Sporting San Jose sul San Carlos e 4 - 3 del Cartagines sulla Grecia. In Paraguay 1 - 0 del Cerro ...Commenta per primo Il Cagliari vuole chiudere unin difesa e ha messo nel mirino un ex - top del reparto. Si tratta dell'ex - Barcellona ed, Yerri Mina , colombiano classe 1994 e due volte bronzo in Coppa America contro la Colombia. ...8.35 - La Roma studia i piani per l'attacco, con Dominic Calvert - Lewin dell'entrato nella ... 13.05 - L'Atalanta ha chiuso ilEl Bilal Touré che di fatto è diventato l'acquisto più ...

Everton, UFFICIALE Danjuma dal Villarreal | Mercato Calciomercato.com

Mina Cagliari - Il Cagliari è a caccia di un profilo d'esperienza per rinforzare il reparto difensivo: spunta un ex Barcellona ...AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - El Bilal Touré è a Milano. Tutto confermato, dunque: in corso le visite mediche di rito alla clinica "La Madonnina", prima della firma e l'ufficialità del suo arrivo ...