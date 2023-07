Europei Tiro con l’Arco | l’Italia cerca le medaglie e i pass olimpici

(Di lunedì 31 luglio 2023) Berlino – Ilconazzurro punta alla qualificazione olimpica. tra un anno i migliori atleti del mondo si ritroveranno a Parigi per giocarsi la storia e intanto le competizioni internazionali in programma assegnano i preziosi. A Berlino sono in calendario glii podi, lee la qualifica appunto. Lo faranno le 3 migliori nazionali della prova a squadre, sia maschile sia femminile, per un totale di 9 carte olimpiche per genere (3 per squadra). Conquisteranno inoltre un posto nazione anche i migliori 3 atleti per genere delle gare individuali. Nelolimpico maschile scenderanno in gara Mauro Nespoli, Federico Musolesi ed Alessandro Paoli (foto World Archery). Per il torneo femminile, le protagoniste ...

Domani, martedì 1° agosto, è in programma il via ai Mondiali di tiro con l'arco in programma a Berlino. Un appuntamento fondamentale per via della possibilità di qualificazione olimpica.

