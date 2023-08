Entusiasmo tra gli scienziati per le immagini che arrivano dalla sonda europeache sta osservando l'Universo ad un milione e mezzo di chilometri dalla Terra. Saranno misurati gli spettri di milioni di galassie e indagherà sulla materia e l'energia oscura. Fondamentale il ...... nei prossimi sei anni, scruterà il Cosmo per aiutarci a comprendere meglio la natura di materia ed energia oscura https://www.italian.tech/2023/06/14/news/lancio__telescopio_materia_oscura_esa_...L'immagine è stata realizzata durante la fase di messa in servizio dicon lo strumento VIS (VISible Instrument) per verificare che, una volta messo a fuoco, lo strumento funzionasse come ...

Euclid ha aperto gli occhi. Le prime foto dal telescopio spaziale Esa la Repubblica

Euclid è decollato da Cape Canaveral il 1 luglio per raggiungere l'Universo profondo, il suo obiettivo è costruire una mappa 3D del cosmo per comprendere meglio la materia oscura e l'energia oscura c ...