Signori, benvenuti al carrozzone dell'Italia Streetball circuit. Il grande carrozzone estivo che è partito il 2 giugno da Napoli, toccando anche Roma, è evento in 93 piazze che ...Fiorenzuola entra nel novero delle squadre che parteciperanno ufficialmente alle Finali Nazionali Streetball (sport olimpico dal 2020) in programma a Cesenatico i prossimi 4 - 5 agosto 2023. Lo fa con ...A Jesolo, quindi, non solo basket, ma anche tanto intrattenimento:animerà le pause tra una partita e l'altra proponendo, proprio come durante le sfide di NBA, giochi per poter vincere tanti ...

Estathé 3x3 Italia: l'evento estivo all'insegna dello street basket La Gazzetta dello Sport