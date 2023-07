Estate senza tabù | dal Senza veli alla rivincita dei peli | tutto è lecito

Leggi su amica

(Di lunedì 31 luglio 2023) Sui social – e non solo – soffia il vento del cambiamento. La brezza estiva, infatti, sembra portare con sé una ventata di spontaneità tra le star, che hanno scelto di vivere l’portandoluce del sole. Da Johnny Depp, immortalato mentre cammina con il bastone, agli scattimake up di Gwyneth Paltrow, che mostrano una pelle non propriamente perfetta e capelli crespi, fino a fotoe conin primo piano. Per non parlare di Katie Holmes, con smagliature in bella vista. Quasi una sfida alle convenzioni e ai, che riporta in primo piano il desiderio delle celeb di sentirsi liberepensare alle apparenze. Una lezione già imparata dalle più giovani, ...