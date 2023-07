Estate | l’annuncio da brividi sui costumi blu | la notizia è virale

Leggi su tvzap

(Di lunedì 31 luglio 2023) Social. . TikTok è una piattaforma di video sharing cinese lanciato il 20 settembre 2016, inizialmente con il nome musical.ly. Attraverso l’app, gli utenti possono creare brevi clip di durata variabile ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri, effetti particolari e suoni ai loro video. In questi giorni un video in particolare è diventato molto: un’istruttrice di nuoto ha deciso di dare dei consigli ai genitori che hanno figli piccoli e si recano in spiaggia. Secono la donna non andrebbero compratiblu ai bambini. Scopriamo insieme il perchè.Leggi anche: Meteo, Giuliacci sgancia la bomba: bruttaper l’2023 Leggi anche: Previsioni meteo2023: “Temperature record fino a 46 gradi” Leggi anche: Maria De Filippi, la prima ...