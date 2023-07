Estate 2023 | eventi e spettacoli in Veneto da non perdere ad agosto

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 31 luglio 2023) Non mancano gli appuntamenti culturali inper vivere in modo diverso le vacanze nelle città d'arte o nelle località di montagna, ma anche per riscoprire il luogo in cui si vive. Dal cinema in barca a Venezia aglidedicati a persone con disabilità all'Arena di Verona, ecco una selezione di. A Padova musei gratis per i residenti Per il secondo anniversario dell'iscrizione de "I cicli affrescati del XIV secolo di Padova" alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, per tutto il mese dii residenti nel Comune e in Provincia di Padova potranno visitare gratuitamente i musei cittadini. L'accesso gratuito sarà per il Museo Eremitani, Palazzo Zuckermann, il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea oltre che il Palazzo della Ragione. È esclusa la Cappella degli Scrovegni, il cui accesso è ...