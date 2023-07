Er Mutanda ha sparato a un vicino perché faceva rumore

Leggi su agi

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI - È stato arrestato dai carabinieri Mirko Buzzi - 36enne ultrà della Lazio e conosciuto come 'Er' - con l'accusa di tentato omicidio dopo aver esploso un colpo di pistola alle gambe di un 25enne suodi casa. La lite era scoppiata domenica mattina, intorno alle 8: il 36enne accusava ildi casa, il quale stava facendo lavoretti in giardino usando anche una motosega per potare le siepi, di fare troppo. La discussione è degenerata e Buzzi haalle gambe del giovane che, ferito, è stato trasportato in ospedale e per fortuna non è in pericolo di vita. Buzzi si è poi allontanato prima di essere rintracciato e arrestato dai militari dell'Arma.