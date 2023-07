(Di lunedì 31 luglio 2023) Dal 30 agosto al 3 settembre asi disputeranno glidi salto ostacoli. Presso l’Ippodromo di San Siro si terrà uno degli eventi più importanti della stagione dell’europea e soprattutto una tappa fondamentale nella corsa olimpica. Infatti questa rassegna continentale assegnerà i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Questi ida parte. Sono dieci, ma per la gara anela metà: Piergiorgio Bucci (Cochello), Emanuele Camilli (Odense Odeveld), Francesca Ciriesi (Cape Coral), Lorenzo De Luca (Carlson 86), Antonio Maria Garofalo (Conquestador), Giampiero Garofalo (Max Van Lents Schrans/Gaspahr), Emanuele Gaudiano (Crack Balou), Francesco Turturiello (Made In’t Ruytershof) e Alberto Zorzi (Highlight W). Le ...

Inoltre, la raccolta include testi antichi tradotti, come quelli di Senofonte, che offrono ai lettori uno sguardo aitrattati sull'e le responsabilità dei comandanti di cavalleria. ...... saranno igiorni di ambientamento per gli atleti della UNAHOTELS, che una volta arrivati in ... Al CircoloReggio Emilia è in programma il primo "abbraccio ai tifosi" della stagione ...Nel 2006 vennero lanciati icanali HD , mentre nel 2009 nacque il servizio on demand , nel ... 3 Nations League tra calcio e volley, 3 Europei con basket, pallavolo ed, oltre a 5 ...

Equitazione, i primi 10 convocati dell'Italia per gli Europei di Milano. Ne resteranno 5 per la prova a squadre OA Sport

Sale l’attesa e parte il conto alla rovescia per l’inizio ufficiale della stagione 2023/2024 della Pallacanestro Reggiana. I giocatori e lo staff tecnico biancorosso inizieranno ...La corsa congiunta con Ankara per il torneo continentale di calcio è solo l'ultimo tassello di un puzzle che ha sempre più tinte tricolori ...