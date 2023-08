Enrico Brignano e Flora Canto festeggiano l’anniversario di nozze “Speriamo il primo di una lunga serie”

Arriva nelle sale il nuovo film con"Una commedia pericolosa". Una versione nostrana, come afferma il regista Alessandro Pondi, delle avventure di un 007 tutto italico interpretato da: Maurilio Fattardi è ...Terza anteprima in calendario per ferragosto : Una commedia pericolosa , di Alessandro Pondi, con. In cartellone, infine, per domenica 20, I peggiori giorni , di Massimiliano Bruno ed ...... il nuovo film prodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania per Rodeo Drive con Rai Cinema, per la regia di Alessandro Pondi, che vede nel cast, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, ...

Flora Canto ed Enrico Brignano: un anno di matrimonio Corriere TV

Al via con “Stranizza d’amur” la seconda parte della rassegna del Nuovo. Dalle pellicole di Miyazaki al Metallica World Tour. Ce n’è per tutti i gusti.ROMA - Il celebre illustratore Renato Casaro firma il manifesto ufficiale di "Una Commedia Pericolosa", il nuovo film prodotto da Marco Poccioni e Marco ...