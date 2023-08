Enrico Brignano e Flora Canto festeggiano l’anniversario di nozze. “Speriamo il primo di una lunga serie”

... il nuovo film prodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania per Rodeo Drive con Rai Cinema, per la regia di Alessandro Pondi, che vede nel cast, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, ...Rete 4: Faccio un salto all'Avana , il film del 2011 diretto da Dario Baldi, con protagonistie Francesco Pannofino ha divertito 0.000.000 spettatori. Share 0.00 % . Canale 5: Quando ...Si tratta di una commedia del 2011 diretta da Dario Baldi ed interpretata da due grandi nomi della risata all'italiana, ovveroe Francesco Pannofino, qui entrambi davvero in gran ...

Enrico Brignano, Flora Canto e il primo anniversario di nozze: la dolcissima dedica del comico Today.it

L'attore ha dedicato un post su Instagram per la moglie, e i figli, nel giorno del loro anniversario di matrimonio.Sposi dal 2022, dopo 8 anni di fidanzamento, Enrico Brignano e Flora canto condividono le foto del loro matrimonio per il primo anniversario.