Empoli | in arrivo altre 10 telecamere in zona stazione | approvato il progetto esecutivo

(Di lunedì 31 luglio 2023) L'installazione è prevista in piazza don Minzoni, viale San Martino, viale Palestro, via Fabiani e via Curtatone e Montanara

L'installazione è prevista in piazza don Minzoni, viale San Martino, viale Palestro, via Fabiani e via Curtatone e Montanara

Empoli, in arrivo altre 10 telecamere in zona stazione: approvato il ... LA NAZIONE

L'installazione è prevista in piazza don Minzoni, viale San Martino, viale Palestro, via Fabiani e via Curtatone e Montanara ...Ampliare e potenziare il sistema di videosorveglianza in città, soprattutto in zone più attenzionate dai controlli capillari di polizia municipale, ...