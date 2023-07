Elisoccorso a Valbondione | recuperati due fungaioli in difficoltà

... insieme con i vigili del fuoco, a supporto dell', che ha recuperato i due e li ha trasportati fino alla piazzola del Soccorso alpino di, per una ulteriore valutazione delle ...... oltre alle squadre della Stazione di, in totale una decina. La centrale ha mandato sul posto anche l'di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza di Bergamo. Dopo la ...... nel frattempo è arrivato sul posto l'di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza ...insieme a un gruppo di escursionisti e si trovavano lungo il sentiero tra il rifugio e. ...

Valbondione, elisoccorso in volo per soccorrere due fungaioli - Foto L'Eco di Bergamo

Due uomini, usciti in cerca di funghi in Valbondione, in provincia di Bergamo, si sono trovati in difficoltà dopo che uno di loro ha riportato un trauma a una caviglia e hanno lanciato l'allarme.Milano, 31 lug. (Adnkronos) - Intervento nel tardo pomeriggio di oggi, in Val Seriana, per i tecnici della VI delegazione orobica del Soccorso alpino. Due uomini, usciti in cerca di funghi in Valbondi ...