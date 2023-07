Elisabetta Gregoraci in vacanza con il nuovo fidanzato

(Di lunedì 31 luglio 2023)ha finalmente ritrovato la stabilità sentimentale dopo così tanti anni dal suo divorzio con Flavio Briatore. La showgirl da qualche tempo che fa coppia fissa con l’imprenditore Giulio Fratini. I due hanno deciso però di non nascondersi più e le ultime vacanze d’amore se le sono godute alla luce del sole. Continua a gonfie vele l’amore tra Giulio Fratini ed. Pare che dopo il divorzio ormai avvenuto diversi anni fa con Flavio Briatore, finalmente la showgirl sia difelice al fianco di un altro uomo. Se per molto tempo però i due hanno preferito stare lontano dai riflettori, adesso finalmente non si nascondono più. Ecco le loro romantiche vacanze.ina Capri, foto Ansa – ...

nel mirino delle critiche. La conduttrice di Battiti Live si trova a Capri. Proprio qui ha condiviso con i suoi fan alcuni scatti. Tra le foto in bikini, però, una in particolare ...Marco Leonardi è Cosimo, detto "Spaccapietre", Sergio Rubini è il prepotente don Totò, mentre, al suo primo ruolo drammatico, è sua moglie Maria, Francesco Grillo interpreta ...L'imprenditore 73enne, ex marito di, da cui ha avuto il figlio 13enne Nathan Falco , orgoglioso mostra la palestra all'interno della lussuosissima imbarcazione . La sala è ...

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore da piccolo: la tenera ... Stile e Trend Fanpage

Elisabetta Gregoraci in bikini bianco fa risaltare come non mai il suo fisico pazzesco, la showgirl al mare è davvero uno spettacolo ...Vip bikini, abbiamo selezionato per voi alcuni degli scatti più belli della settimana: da Chiara Ferragni a Kim Kardashian ...