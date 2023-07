(Di lunedì 31 luglio 2023) Gabriele, presidente della Figc, potrebbe candidarsi come governatore della regione. I dettagli Secondo quanto riferisce il Fatto Quotidiano, il PD ed il M5S starebbero pensando di presentare Gabrielecome candidato presidente alle prossimeregionali. Lui, che è abruzzese doc, aveva sempre smentito di voler entrare in politica.va convinto e soprattutto dovrà essere parte di un progetto elettorale solido e vincente, visto che il suo mandato alla guida della Federcalcio scade nel 2024 e potrebbe ricandidarsi per la terza volta

Commenta per primo Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si preparano a formare un'alleanza in vista delleregionali in, previste per inizio marzo: tra le ipotesi per la candidatura a presidente della Regione spunta anche un nome particolarmente noto nel mondo del calcio, il presidente ...Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si preparano a formare un'alleanza in vista delleregionali in, previste per inizio marzo. Gravina possibile candidato alle regionali inE tra le ipotesi per la candidatura a presidente della Regione spunta anche un nome noto ...Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio . "Marcozzi è stata fiera e valida avversaria alle scorsee oggi per me è motivo di soddisfazione averla accanto nella ...

Elezioni Abruzzo, possibile la candidatura di Gravina Calcio News 24

C’è anche il nome del presidente della Federcalcio tra i possibili candidati in caso di alleanza tra i due partiti in Abruzzo.L a via per riprendersi la regione è stretta, anche vista la recente sconfitta nel confinante Molise. Eppure Pd e Cinque Stelle, salvo improbabili ripensamenti, ci riproveranno assieme in Abruzzo. Uni ...