Effetto Usa su Pechino La Cina apre il mercato del debito tossico

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 luglio 2023) Chissà se c’è lo zampino di Jamie Dimon, numero uno di Jp Morgan. O di Jane Fraser, gran capo di Citigroup. Di sicuro, a due mesi dalla doppia visita indi due dei principali alfieri della finanza americana, qualcosa sembra muoversi. Anche perché, a corredo degli incontri tra i banchieri statunitensi e le autorità cinese, è andato in scena, erano i primi di luglio, un altro vertice dal sapore decisamente più politico: quello tra il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen e le massime autorità di vigilanza finanziaria e bancaria cinesi. Tutto questo deve aver aperto un pertugio in uno dei mercati tradizionalmente più inaccessibili del Dragone, quello dei crediti inesigibili. I cui alfieri, tra cui il colosso Huarong, sono da tempo in profonda crisi e insolventi verso gli investitori. Laè un Paese in pieno dramma da, ...