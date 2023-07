(Di lunedì 31 luglio 2023) In vigore il decreto legge che stabilisce deroghe ai limiti di utilizzo e, per gli edili, riduce i costi ordinari

Ad ingranare la retromarcia sono state l'e, soprattutto, l'industria , mentre il sego ... La soppressione degli incentivi per l'ha fatto il resto. Nei giorni scorsi sia la Banca d'...... ma lasceranno intatti i mestieri manuali, come l'o l'idraulica. È, infatti, in realtà più ...l'efficienza e migliorare la gestione delle risorse in particolare in settori come l', ...Ad ingranare la retromarcia sono state l'e, soprattutto, l'industria , mentre il sego ... La soppressione degli incentivi per l'ha fatto il resto. Nei giorni scorsi sia la Banca d'...

Edilizia e agricoltura, arriva la cassa integrazione per caldo eccessivo Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - Cala l’attività manifatturiera cinese, per il quarto mese consecutivo, confermandosi in zona contrazione, mentre frena la crescita dei servizi portandosi ai minimi di gennaio. L’indice d ...Ti può interessare il volume Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi ... in rapporto all’edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola, rientra nell’ambito ...