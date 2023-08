Ecuador | l’ondata di violenza non si ferma

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 31 luglio 2023) Innon si placa ladentro e fuori le carceri. La scorsa settimana il presidente Guillermo Lasso ha imposto il coprifuoco notturno in tre province e ha proclamato lo stato di emergenza. Non è la prima volta che ricorre a tale misura estrema, che stavolta durerà per 60 giorni. Purtroppo, a seguito di questa decisione le gang locali hanno attaccato i mezzi di trasporto, le stazioni di servizio e gli edifici governativi. Le rivolte carcerarie Gli scontri delle ultime due settimane hanno causato morti sulle strade delle tre province ora presidiate dall’esercito. Vi è stata anche l’ennesima rivolta carceraria e gli scontri interni fra gang rivali, con decine di detenuti uccisi. Nelle prigioni di cinque città i carcerati sono in sciopero della fame (senza aver chiarito il motivo della protesta) e hanno anche preso in ostaggio 96 ...