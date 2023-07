Eco ansia delle nuove generazioni e quello che possiamo fare per aiutare i giovani in questo fenomeno crescente

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Durante un emozionante incontro con il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, al Giffoni Film Festival, una giovane partecipante ha condiviso i suoi sentimenti di eco, esprimendo il timore che la crisi climatica stia avvicinandosi a un punto di non ritorno. Parliamo di obiettivi per il 2030 e il 2050, ma li sento così distanti. Non ha paura per il futuro dei suoi figli e dei suoi nipoti? La domanda di questa giovane partecipante al Giffoni Film Festival Il Ministro Fratin, visibilmente toccato dalle parole della giovane, ha risposto con sincerità dicendo di essere afflitto da “la forza del dubbio”. Tuttavia, ha aggiunto con fermezza: “Ho un dovere, dovuto alla responsabilità che ricopro, nei confronti di voie dei miei stessi nipoti”. Le sue parole erano cariche di emozione, con la voce rotta e gli occhi ...