“Eccoli qua | insieme” Temptation Island | i protagonisti visti e ripresi prima dell’ultima puntata

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 luglio 2023)2023, ci siamo. L’edizione di questa estate si sta per concludere. Lunedì 31 luglio è in programma l’ultimadove, come abbiamo visto dagli spoiler diffusi sugli account ufficiali della trasmissione, non mancheranno sorprese e colpi di scena. Come ha annunciato dallo stesso Filippo Bisciglia, per lavolta nella storia del docu-reality estivo di Canale 5 tutti i concorrenti lasceranno il programmadello scadere dei 21 giorni canonici. Nessuna coppia, dunque, è riuscita a “resistere” per tutta la durata del programma. Sono rimaste due coppie: Ale e Federico e Vittoria e Daniele. Il pubblico si starà chiedendo come si concluderà il loro viaggio nei sentimenti, anche perché la scorsa settimana laè stata incentrata esclusivamente sui ...