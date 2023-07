Ecco la seconda maglia dell’Inter | la presentazione contro il Psg | FOTO e VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) Sono giorni importantissimi in casa Inter tra preparazione e calciomercato. Si preannuncia una stagione scoppiettante e l’ultima mossa è stata ladellada trasferta per il 2023/2024. Il concept che presenta la nuovaesalta il carattere internazionale e l’anima cosmopolita, tratto identitario che permette al Club nerazzurro di sentirsi a casa ovunque nel mondo. Questa attitudine, che definisce l’Inter fin dalla sua fondazione, si consolida grazie ai 508 milioni di sostenitori che il Club vanta a livello globale, sempre in costante crescita (+32% negli ultimi 4 anni) e pronti a far sentire la propria vicinanza al Club in ogni parte del pianeta. Dai quasi mille Inter Club ai tantissimi tifosi italiani che accompagnano la squadra in tutti gli stadi del mondo, ...