EA Sports FC24 | annunciata la partnership con “Pallone d’oro”

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il premio più ambito della storia del calcio, il “” sarà presente ufficialmente in EAFC 24. Scopriamo come in questa news dedicata al prossimo titolo calcistico Oggi, EAFC annuncia che ilsarà presente in EAFC 24. I giocatori potranno ricevere il famoso trofeo nella modalità Carriera Giocatore di EAFC 24. Dal 1956, ogni anno France Football assegna ilal miglior giocatore di calcio maschile e femminile della stagione. Considerato unanimemente il più prestigioso premio individuale che un calciatore possa ricevere, l’iconico trofeo è stato esposto ad Amsterdam durante l’evento Livestream di EAFC del 13 luglio, alla ...