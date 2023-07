È ufficiale | la Roma ha ceduto Vina al Sassuolo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si chiude l'esperienza di Matiasalla: il club ha annunciato la cessione del mancino uruguagio al, in prestito con diritto di riscatto. Il terzino classe 1997 era stato acquistato ...

Si chiude l'esperienza di Matias Vina alla: il club ha annunciato la cessione del mancino uruguagio al Sassuolo, in prestito con diritto di riscatto. Il terzino classe 1997 era stato acquistato nell'estate 2021 dal Palmeiras; a gennaio ...Il club giallorosso lo ha annunciato con un comunicato: "L'AScomunica di aver ceduto al Sassuolo a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Matias ...Il Sassuolo dopo aver ceduto Kyriakopoulos al Monza ha concluso l'accordo con laper il laterale Vina Il Sassuolo dopo aver ceduto Kyriakopoulos al Monza ha concluso l'accordo con laper il laterale Vina. La nota: "L'U. S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Matías Viña ('97, difensore): acquisito ...

Ceduto Kyriakopoulos al Monza in prestito con obbligo di riscatto condizionato, il Sassuolo acquista subito il sostituto a livello numerico per la propria rosa. Dalla Roma arriva il ...Si chiude l'esperienza di Matias Vina alla Roma: il club ha annunciato la cessione del mancino uruguagio al Sassuolo, in prestito con diritto di riscatto. (ANSA) ...