“È stato Pier Silvio Berlusconi” Cesara Buonamici | i fatti sul volto del TG5 | la decisione Mediaset

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ormai è ufficiale l’arrivo al GF Vip 8 dicome opinionista e proprio nelle ultime ore c’è stata la prima intervista ufficiale della giornalista, che ha coinin un certo senso anche. Il figlio del compianto ex presidente del Consiglio ha preso sempre di più in mano la situazione e ha deciso di eliminare il trash dai programmi, per questa ragione si è deciso di puntare sulla figura di lei. Ma ora alcune parole del nuovodel GF Vip 8 stanno diventando virali., in riferimento al suo ruolo di opinionista e da quanto disposto da, si è lasciata sfuggire una frase alquanto ...

Come ha rivelato la stessa conduttrice del TG5 in una intervista al Corriere della Sera , non è stata lei a proporsi come opinionista del GF ma anzi èdirettamenteSilvio a 'spingerla' ...La nuova era dei reality show di Mediaset, fortemente voluta daSilvio Berlusconi, prende ... La scelta della giornalista e volto noto del Tg5 èil primo segnale di rinnovamento anticipato ...Le direttive diSilvio Berlusconi sono chiare: basta trash e maggiore intrattenimento di un ... uno in particolare ha sorpreso i fan: Cesara Buonamici ha svelato qual èil motivo che l'ha ...

L'ultimo saluto a Pier Paolo Cirillo VEGANOK

Cesara Buonamici ha raccontato l'iter che l'ha portata ad accettare la celebre sedia rossa del Grande Fratello 8: ecco le sue parole ...La giornalista del Tg5 spiega la scelta aziendale di chiamarla come opinionista del reality accanto ad Alfonso Signorini ...