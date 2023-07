“È morta stanotte” Antonella Fiordelisi in lutto | poco fa la tragica notizia | “Un colpo al cuore”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 luglio 2023) Non solo Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un’altra coppia sempre al centro del gossip è quella ormai scoppiata composta daed Edoardo Donnamaria. L’amore è sbocciato nella Casa del GF Vip 7 e i due ex vipponi sembravano fare sul serio. Ma dopo pochi mesi è arrivato l’addio. E le polemiche, i video e le dirette in lacrime. I veri motivi della rottura non si conoscono ma proprio nelle ultime ore Deianira Marzano ha svelato nuovi retroscena inediti. Secondo l’esperta di gossip,sarebbe voluta tornare insieme ad Edoardo e trascorrere con lui le vacanze che avevano programmato. Lui però avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di proposta perché avrebbe mal digerito la diretta su Instagram in cui la ex, in lacrime, ha rivelato di aver fatto il possibile per risolvere le divergenze. “A Filicudi fino all’ultimo ...