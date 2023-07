Duro colpo per il Principe Harry | il Tribunale respinge le sue accuse

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilsembra aver dovuto incassare una delusione nelle ultime ore. Il Giudice, infatti, avrebbe respinto alcune dellemosse dal secondogenito del Re Carlo III d’Inghilterra. La vicenda farebbe rifermento alle cause attualmente in atto che vedono il Duca di Sussex scontrarsi con alcuni gruppi editoriali. Secondo quanto affermato dalci sarebbe stato un accordo segreto che coinvolge Buckingham Palace e i dirigenti di News Group Newspapers (NGN) come parte di una più ampia battaglia legale. Tuttavia, un Giudice dell’Alta Corte avrebbe respinto questa supposizione definendola “non plausibile“. Secondo le affermazioni del Duca di Sussex, come riporta il quotidiano The Sun, l’editore di The Sun e l’ormai defunto News Of The World avevano violato il suo telefono e utilizzato ...