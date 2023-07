Due italiani bloccati in Niger | la Farnesina li ha invitati a rimanere chiusi in hotel “Meno di cento” i connazionali nel Paese | 300 i militari

(Di lunedì 31 luglio 2023) Sono “di 100” gliattualmente presenti in, si trovano tutti in “condizioni di sicurezza” e “nessuno di loro sta correndo pericoli“. A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Tg2, nell’intento di rassicurare sulla situazione deipresenti inalle prese dallo scorso 27 luglio con un colpo di stato militare che sta causando diverse fibrillazioni a livello internazionale. Su due di loro, un pilota e un manutentore aeronautico dell’azienda laziale Heli World, lasta riponendo maggiori attenzioni perché risultano impossibilitati ad abbandonare ile si trovano al momentoin undella capitale Niamey. I due lavoratori, da tre giorni ...

Sono "meno di 100" gli italiani attualmente presenti in Niger, si trovano tutti in "condizioni di sicurezza" e "nessuno di loro sta correndo pericoli". A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri ...