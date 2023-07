Droni su Mosca Zelensky | la guerra arriva in Russia

(Di lunedì 31 luglio 2023) "Lastando in": il presidente ucraino Volodymyr, in visita ai feriti nella citta' occidentale di Ivano - Frankivsk, commenta minacciosamente gli eventi della giornata, ...

... in visita ai feriti nella citta' occidentale di Ivano - Frankivsk, commenta minacciosamente gli eventi della giornata, ovvero il raid conavvenuto al centro di, dove una persona e' ...Zelensky: la guerra sta arrivando in Russia "La guerra sta arrivando in Russia", ha dichiarato il presidente" ucraino Zelensky dopo gli ultimi attacchi di. Putin annunciato intanto l'..."L'aumento delle possibilità di essere costretti a combattere, gli attacchi deisu, l'eccezionale livello di repressione interna e il recente ammutinamento del gruppo Wagner evidenziano ...

Attacco di droni su Mosca e la Crimea: "Abbattuti 25 Uav". Putin a parata: "30 nuove navi da guerra" - Podolyak: l'Ucraina ha bisogno di 10-12 batterie di Patriot - Podolyak: l'Ucraina ha bisogno di 10-12 batterie di Patriot RaiNews

