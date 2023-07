Dramma sul ponte dei suicidi | Uomo minaccia di buttarsi | anche un agente ferito nell' intervento!

... ilfamiliare di Arnaud Desplechin presentato al Festival di Cannes e ora in sala dal 3 ...Articoli più letti "Sono un padre divorziato e vorrei sapere che cosa comporta il cambio della legge......SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306) Le regole della casa del sidro 2 Oscar per un raffinato...DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Quo vado La commedia dei record di Checco Zalone che ironizzamito ...lavoro qualcosa inizia a muoversi in positivo. Almanacco E' il 212° giorno dell'anno, 31ª ... Primo Levi , scrittore tra i più importanti della letteratura italiana, testimone del...

Dramma al mare: muore mentre fa il bagno, inutili i tentativi di rianimarla PerugiaToday

Cronaca L'Aquila - 31/07/2023 08:29 - Drammatico episodio sul "ponte dei suicidi" sul viadotto di Pietrasecca sull'A24: ieri, un uomo proveniente da Avezzano ha tentato di togliersi ...I primi ricordi. «Vivevamo nella comunità sannyasin, ispirata a Osho. Si chiamava Vivek, era a Milano, dopo ha cambiato il nome in Macondo, come la mia nuova trasmissione in onda in prima serata da ...