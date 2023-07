Dramma al matrimonio | 40 invitati finiscono in ospedale e la nonna della sposa muore | sospetta intossicazione alimentare di massa

(Di lunedì 31 luglio 2023) Durante unin Spagna in poco tempo l’atmosfera festosa ha lasciato il campo alla tragedia. Cosa è successo? 40 persone sono finite incon i classici sintomi dae laè morta. Iltico epilogo si è consumato a Salamanca (provincia nella Comunità Autonoma di Castiglia e León) nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio dopo il banchetto nuziale in uno stabilimento a Peñaranda de Bracamonte. E mentre i malcapitati si recavano al pronto soccorsozona, all’01:20 i famigliari si sono accorti del corpo esanime90enne che giaceva nella stanza dove alloggiava. Al momento, hanno fatto sapere le autorità, non è chiaro se la morte ...

Sulha aggiunto: "Prima a Milano, tra un lockdown e l'altro. Poi in Normandia, con tre ... Lui mi dice: 'ecco ilitaliano'! Sono una drama - queen, ma la meditazione e l'autoterapia ...Nella seconda metà degli anni Novanta si ritrova disoccupata, con unfallito alle spalle ... Primo Levi , scrittore tra i più importanti della letteratura italiana, testimone del...... mamma e fratello minore erano partiti per la Sardegna per festeggiare i 50 anni didei ... in unche si è consumato con l'amica di Sofia in casa.

Dramma dopo le nozze: 40 in ospedale e muore la nonna della ... Fanpage.it

Nonna della sposa muore dopo il matrimonio: dramma in Spagna. Una tragedia consumatasi a Peñaranda de Bracamonte ...StampaUn lieto evento come il matrimonio tra una giovane coppia si è trasformato in tragedia dopo il pranzo di nozze in un ristorante spagnolo della provincia di Salamanca: nelle scorse ore ben 40 per ...