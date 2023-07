Dopo un diploma di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna | ha iniziato a 27 anni formandosi con corsi e workshop in spazi di circo e nelle scuole professionali Nel 2017 è stata scelta da Gabriele Salvatores

Leggi su iodonna

(Di lunedì 31 luglio 2023) Francesca Alberti, nata a Varese nel 1982, è un’sta dicontemporaneo, specializzata in discipline aeree. per La gazza ladraandata in scena al Teatro alla Scala di Milano, piroettando attorno a corde appese a 10 metri di altezza. Fino al 12 agosto si esibirà in spettacoli gratuiti a Rimini in piazza Malatesta in Wonderland. La versione di Alice, ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Francesca Albertista dicontemporaneo, specializzata in discipline aeree ore 8.30 «Trenta minuti di respirazione e meditazione, poi una colazione super nutriente con latte di riso e pane con burro di arachidi o tahina (salsa a base di semi di sesamo), più marmellata». ore 10 «Mi alleno alla scuola dio Kabum di Varese tre-quattro ore al giorno, ...