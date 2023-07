Dopo i “putiniani” | i “negazionisti” | le liste di proscrizione sul clima

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 31 luglio 2023) Erano già iniziate durante il periodo pandemico, per poi seguire con lo scoppio della guerra in Ucraina e ora arrivare a gamba tesa sul cambiamentotico. Autori, come sempre, sono pezzi di quella sinistra progressista e radical chic che, ormai da anni, lancia messaggi quali fossero dogmi da non poter essere contraddetti. Sei a favore della libertà vaccinale? Negazionista! Hai votato Giorgia Meloni alle scorse elezioni? Fascista! Poni dubbi sulla responsabilità dell’uomo in relazione al? Negazionista! E via andare. Stiamo parlando delledi. Ed è un articolo del Domani (che, a sua volta, definisce “deliranti” le tesi di alcuni fisici, meteorologici e scienziati in materia) a darne il plastico esempio. In un pezzo che spara a zero contro chi si pone al di fuori della narrazione ...