Dopo Barbie | il Mattel Cinematic Universe è pronto a farci esplodere la testa

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 31 luglio 2023) Credete che ci si possa fermare a? Beh, riKensateci. Un recente articolo del New Yorker racconta il dietro le quinte della fabbrica dei sogni in forza a, rivelando che la casa produttrice di giocattoli ha in cantiere almeno 45 nuovi adattamenti cinematografici dei propri giocattoli, dando degno seguito al film sulla celeberrima bambola uscito il 21 luglio. Occhio, Marvel! Sta arrivando un nuovo MCU e questa volta si tratta delA seconda di quanto ancora vi piacciano questo genere di cose, l'elenco della gamma di film sui giocattoli che vedremo in futuro può essere letto come una nostalgica galoppata lungo il viale dei ricordi o come un assalto di Action Man all'originalità. Le macchinine Hot Wheels fanno parte di questa lista, senza dimenticare i robottini ...