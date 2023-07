Donzelli | “Italia credibile e protagonista nel mondo Abbiamo dimostrato che l’interesse nazionale premia”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 31 luglio 2023)esulta e lancia la sfida del futuro per FdI e governo. E poi l’che diventanel, dagli incontri di Meloni con Biden e Xi alla Conferenza di Roma, il centrodestrano come punto di riferimento per la nuova Europa, il futuro del partito. Giovanni, deputato e responsabile organizzativo di FdI, consegna a La Verità, in una lunga interista, i motivi della soddisfazione per i risultati dei primi mesi del governo: “Mi meraviglio, di chi si meraviglia. Avevano annunciato sfaceli perché con il nostro avvento al governo l’sarebbe precipitata nel girone dei dannati mondiali e invece ecco i risultati. Il faro della nostra azione politica e dunque della politica estera è. ...