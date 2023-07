Dolomiti | scala la montagna da solo e senza protezioni | morto Diego Zanesco

Leggi su tpi

(Di lunedì 31 luglio 2023) Stavando la Tofana di Rozes, nella zona di Cortina d’Ampezzo, da. Free, si dice in gergo. Ma qualcosa è andato storto e, 62 anni, di Villabassa (in provincia di Bolzano), guida alpina esperta, è precipitato ed èsul colpo. L’incidente è avvenuto domenica sera, ma il corpo diè stato recuperatoquesta mattina. A lanciare l’allarme era stato un amico, che era stato a sua volta allertato dalla moglie della guida alpina che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Le squadre del soccorso alpino si sono portate in zona e hanno localizzato il furgone dell’alpinista, ancora parcheggiato al rifugio Dibona con il cellulare all’interno. Nel frattempo ...