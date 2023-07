Docente o ATA che svolge altro lavoro Aspettativa non retribuita | tutto quello che c’è da sapere

... nonche di quelli relativi alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personaleed. Tale misura si riscontra nel successivo DPR n. 81/2009 che ha disposto il ...Misura estesa a circa 200 mila precari, frae corpo. Gli insegnanti avranno diritto (previa domanda al dirigente scolastico) a 3 giorni di permesso per anno scolastico e, una volta fruiti ...... deroghe ai vincoli sulla mobilità, funzioni deltutor e delorientatore, quattro mesi di congedo per le donne vittime di violenza e nuovi ruoli professionali per il personale. Di ...

Scuola, novità per docenti e personale Ata: dallo stipendio allo ... ilGiornale.it

Nuovi aumenti salariali. Questa volta tocca a una particolare categoria di lavoratori italiani, che riceveranno 124 sullo stipendio in più."Anche per l'anno scolastico in arrivo in Abruzzo ci saranno oltre 3mila docenti di sostegno precari nelle scuole". A dirlo la Cisl scuola Abruzzo - Molise con il segretario Davide Desiati, che parla ...