DL Pa2 Manzi Pd | “Governo dice no a ridurre costi percorsi formazione iniziale docenti”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 31 luglio 2023) "Ilha bocciato l'ordine del giorno un cui chiedevo un impegno a contenere gli oneri deiuniversitari diper i futuri, previsti dal dpcm, anche applicando lo stesso regime della no tax area - voluta da un nostro- in vigore per idi studio". L'articolo .