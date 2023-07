Dl Pa | Russo FI | ' sostegno a Vigili del fuoco per loro impegno straordinario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug (Adnkronos) - “La foto scattata a Carlentini, in Sicilia, ci ha ricordato che al personale deidelè richiesto ormai da settimane untra incendi, quasi tutti dolosi, fenomeni atmosferici estremi e gestione delle emergenze ordinarie". Lo ha detto Paolo Emilio, deputato di Forza Italia, intervenendo in aula alla Camera dei deputati. "Con il primo decreto Pubblica amministrazione abbiamo previsto il rafforzamento dell'organico del Corpo, oggi invece, con questo ordine del giorno presentato da Forza Italia, la Camera dei deputati chiede all'unanimità unulteriore al governo affinché possano disporre non solo di nuove e necessarie risorse strumentali, ma anche valorizzando il ruolo deidel ...