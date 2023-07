DL PA | Cerreto | La Giustizia cambia verso | aumentato il numero dei direttori penitenziari

(Di lunedì 31 luglio 2023) Arienzo. Il presidente della Commissioneon. Ciro Maschio di Fratelli d’Italia sarà in visita domani in provincia di Caserta per incontri istituzionali presso i tribunali di Napoli Nord ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere. Alle 17.30 il tour continua con tappa ad Arienzo per partecipare al ConvegnoGiusta organizzato dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Caserta a cui parteciperanno l’on. Marco, commissario provinciale che introdurrà i lavori. Seguiranno gli interventi dell’avv. Maria Orlando, responsabile provinciale dipartimento, l’on. Gimmi Cangiano, la senatrice Giovanna Petrenga, l’avv. Renato Labriola, associazione Quercus vitae, l’avv. Gennaro Iannotti, l’avv. Giuliana Tammaleo, presidente AIGA Caserta, l’avv. Francesco Petrillo, presidente Camera Penale ...

