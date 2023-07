Dl Pa 2 | Tassinari Fi | ' passo avanti per amministrazione più moderna ed efficiente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Il decreto mira a colmare alcune lacune nel funzionamento della pubblica", affrontando "la semplificazione delle procedure burocratiche e l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie". Così la deputata di Forza Italia Rosaria, intervenendo in aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl Pa 2. "La pubblica– ha proseguito - deve essere al servizio del cittadino, non viceversa. Vogliamo un'pubblica vicina ai cittadini, pronta ad ascoltarne le esigenze e ad agire tempestivamente per soddisfarle. Questo decreto mira a ottimizzare le risorse umane e finanziarie della pubblica, per garantire una spesa pubblica sostenibile e mirata al benessere della collettività. 'Il ...