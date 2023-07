(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. - (Adnkronos) - "Questo governo sembra non aver ascoltato l'appello del Presidente della Repubblica sul riscorso alla decretazione d'urgenza, e invece di correggere il tiro si è aggrappato ancora di più a questo strumento.dia un vero e proprioche sta minando il rapporto tra governo e parlamento, parlamento che rischia di essere svuotato delle sue prerogative". Così Pasquino(M5S), nelle dichiarazioni di voto allaal Dl Pa bis in Aula alla Camera, annunciando il voto contrario dialla "evidente mancanza di dialogo con le opposizioni".

...MASSIMILIANO C - DES U PASTORINO LUCA C - SIN U PELLA ROBERTO C - DES P FORZA ITALIA U PELLEGRINI MARCOU PELLICINI ANDREA C - DES P PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PD UPASQUALINOP ......CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02 CAMPANIA 1 - U06 (SOMMA VESUVIANA) ORRICO ANNA LAURA CALABRIA CALABRIA - P01 CALABRIA - U02 (COSENZA) PELLEGRINI MARCO PUGLIA PUGLIA - P01 PUGLIA - U01 (FOGGIA)...... NIL 20 LORETO) I deputati del. Di seguito i nomi degli otto eletti in ordine alfabetico. ...P02 CAMPANIA 1 U06 (SOMMA VESUVIANA) PELLEGRINI MARCO PUGLIA PUGLIA P01 PUGLIA U01 (FOGGIA)...

Dl Pa 2: Penza (M5S), 'su ricorso a fiducia siamo di fronte ad abuso' Gazzetta di Modena

NewTuscia – ROMA – “Stamattina ho avuto un incontro molto positivo con il prefetto di Roma Lamberto Giannini nel quale ho evidenziato tutte le criticità relative all’ordine pubblico e alla sicurezza d ...NewTuscia – ROMA – “Roma al buio e priva di lumi. Dopo diverse ore e diverse segnalazione da parte dei cittadini infuriati, un intero quartiere del centro ieri sera era ancora al buio. Parliamo di una ...